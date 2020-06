Coronavirus: 303 contagi più di ieri

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Cala il dato giornaliero dei contagi da coronavirus, con un incremento di 303 casi rispetto a ieri, quando la crescita era stata di 338. Il dato della Protezione civile comprende attualmente positivi, vittime e guariti. In Lombardia i contagiati sono 259 in più, pari al 85,5% del totale. Il numero dei casi totali arriva a 237.290. Oltre alla provincia di Bolzano sono 8 le Regioni in cui non si registrano nuovi contagi: Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise, Basilicata. Le vittime registrate oggi sono 26 (ieri 67). Era dal 28 febbraio che non si registrava un numero così basso. Salgono a 177.010 i guariti e i dimessi con un incremento di 640 rispetto a ieri quando l'aumento era stato di 1.505. I malati sono oggi 25.909, 365 meno di ieri, quando il calo era stato di 1.211. I ricoverati in terapia intensiva sono 207, due meno di ieri, i ricoverati con sintomi sono 3.489, con un calo di 105, mentre quelli in isolamento domiciliare scendono a 22.213, con un calo di 258.