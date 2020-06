Floyd: passanti chiesero aiuto per George, ma agente li ignorò

Un nuovo video mette in difficoltà la polizia per la morte a Minneapolis di George Floyd. Il filmato mostra l'agente Tou Thao ignorare le richieste di alcuni testimoni di intervenire per aiutare l'afroamericano morto poco dopo.

Il video, postato da Ben Crump, legale della famiglia di Floyd, mostra Thao ignorare i ripetuti appelli di alcune persone a intervenire mentre sullo sfondo si vede Floyd a terra con il ginocchio dell'agente Derek Chauvin sul collo.

"Vuoi lasciare che uccidano un uomo di fronte a te?", chiede uno dei passanti a Thao. "Questo video è più inquietante del primo. Tou Thao fa da guardia a Derek Chauvin che uccide George Floyd mentre i passanti che assistono all'esecuzione chiedono giustizia e cercano di salvare la vita di George", afferma Crump.