Sventato traffico auto di lusso rubate

(ANSA) - GIOIA TAURO, 13 GIU - Almeno una trentina di lussuose vetture rubate a Montreal (Canada), tipo la Chevrolet 'Camaro', oppure la Mercedes 'GLC 4.3 AMG', coupe', Suv, Jeep Land Rover, Hyundai e Honda, i cui costi si aggiravano tra i 50 e gli oltre 100 mila euro, dopo essere trasferite da Montreal in container via nave, in transito in Italia, venivano trasferite fino in Turchia ed in Libia rispettivamente nei porti di Mersin e Khoms e quindi rivendute a cifre sempre elevate ma convenienti rispetto ai prezzi di mercato. Ad individuare il vasto traffico internazionale di auto rubate sono stati gli investigatori della Polizia giudiziaria della Polizia di Frontiera di Fiumicino, di Salerno e Gioia Tauro in collaborazione con la Polizia canadese.

Una prima rotta collegava il Canada con la Turchia mentre una seconda e più consistente passava dallo scalo di Gioia Tauro per finire in Libia. A Gioia sono stati intercettati oltre 100 veicoli. Per il momento sono 30 le auto sequestrate, per un valore di oltre un milione e mezzo di euro.