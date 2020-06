Padova, code per seguire messa Basilica

(ANSA) - PADOVA, 13 GIU - Niente pellegrini dall'estero, ma tanti fedeli da tutto il Veneto e da altre regioni oggi a Padova per la festa di Sant'Antonio, condizionata dalle normative sanitarie anti-Covid. Durante le otto messe, come annunciato, l'accesso alla Basilica del Santo è limitato a 200 persone per volta, inoltre ci sono 150 posti con due maxischermi nel chiostro del Noviziato e 250 sedie con un maxischermo sul sagrato. Le limitazioni non hanno scoraggiato i fedeli, che hanno formato una lunga coda fino al varco dove vengono smistati nelle varie direzioni. Nel tratto finale, però, la coda è diventata un vero e proprio assembramento, con tanta gente a distanza ravvicinata per non perdere la priorità.