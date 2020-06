Coronavirus: +346 contagi, dato stabile

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Stabile il dato giornaliero dei contagi da coronavirus in Italia, con un incremento di 346 casi rispetto a ieri, quando si era registrata una crescita di 393.

Il dato della Protezione civile comprende attualmente positivi, vittime e guariti. In Lombardia i nuovi contagiati sono 210 in più, pari al 60,6% per cento dell'aumento nazionale. Il numero dei casi totali è arrivato a 236.651. Stabile anche il dato giornaliero delle vittime, che nelle ultime 24 ore sono state 55 mentre ieri erano state 56. Il numero totale dei morti arriva a 34.278, mentre sale a 174.865 quello dei guariti e dei dimessi, con un incremento 1.780 rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 1.747. I malati sono oggi 27.485, quindi 1.512 meno di ieri quando il calo era stato di 1.640, e sono 220 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 meno di ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 3.747, con un calo di 146 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare scendono a 23.518, con un calo di 1.359.