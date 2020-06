A Milano riparte un po' lo shopping

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - Coda per entrare alla Rinascente, coda davanti all'Apple store, tanta gente con mascherina e pacchetti in Galleria Vittorio Emanuele: a Milano riprende, almeno in parte lo shopping. Complice anche in mattinata il bel tempo in tanti hanno deciso di fare un giro in centro nonostante l'obbligo della misurazione della febbre prima di entrare in ogni negozio e di utilizzare il gel disinfettante.

Si tratta comunque di una ripresa parziale come dimostrano i dati di Confcommercio secondo cui nei negozi e nelle boutique entra il 69% di clienti in meno rispetto al periodo prima dell'epidemia di Coronavirus.