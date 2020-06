Nasce Alleanza per Roma,aiuto ai fragili

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - E' stata firmata in Vicariato l'"Alleanza per Roma" che sosterrà chi ha perso il lavoro a causa della pandemia e non può accedere ad altri tipi di interventi. Il progetto, che nasce dal Fondo Gesù Divino Lavoratore voluto da Papa Francesco, verrà portato avanti da Vicariato, Regione Lazio e Roma Capitale. "Non vogliamo solo erogare contributi economici, vogliamo restituire dignità" ha sottolineato il cardinale vicario Angelo De Donatis definendolo "un momento storico". "Vogliamo vederla come un'ancora di salvezza e speranza per chi non ce la fa o rischia di non farcela. Insieme ai provvedimenti che sono stati adottati questo è anche il momento della solidarietà", ha sottolineato detto il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. "Per sconfiggere il coronavirus ci vorrà del tempo ma per sconfiggere il virus dell'indifferenza non abbiamo tempo, lo dobbiamo fare subito", ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi ringraziando Papa Francesco "che ha avuto un'idea così concreta, come concreto è lui".