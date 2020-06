Maxi campagna turismo Liguria punta su Italia e Francia

(ANSA) - GENOVA, 12 GIU - Punterà all'Italia e al Sud Est della Francia 'In Liguria puoi', la maxi campagna promozionale da 800 mila euro organizzata dalla Regione Liguria che, dal 16 giugno a fine settembre dovrà attrarre i turisti. La campagna è stata presentata dal governatore Giovanni Toti, dall'assessore regionale al Turismo Gianni Berrino, dal commissario dell'Agenzia In Liguria Pier Paolo Giampellegrini e dal sindaco di Genova Marco Bucci. Novanta le testate nazionali ed estere coinvolte.

L'iniziativa porterà l'offerta del 'made in Liguria' soprattutto al mercato italiano, che in quest'estate 2020 sarà quello di riferimento. "La Liguria è la meta naturale delle vacanze per il nord Italia - ha detto Toti -. Lo è ancora di più in questo momento in cui molte persone vorranno trascorrere qualche giorno di relax senza allontanarsi troppo da casa".

"Genova città e Genova come area metropolitana - ha aggiunto Bucci - stanno facendo tutto il possibile per rispondere alle particolari esigenze alle quali siamo chiamati a causa dell'emergenza che stiamo attraversando, siamo pronti ad ospitare i turisti al meglio". (ANSA).