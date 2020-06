Marche,procedure e persone per investire

(ANSA) - ANCONA, 12 GIU - "Uno Stato che vorrà spendere 170 miliardi di euro, di cui tanti in investimenti, fa bene ad attrezzarsi anche sul piano delle procedure e risorse umane per fare le cose". Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli ha risposto così alle domande sul "modello Genova" auspicato dall'amministrazione regionale per le opere pubbliche della ricostruzione post-sisma 2016. Nella videoconferenza per un resoconto delle attività nell'emergenza, il governatore e il capo della protezione civile Marche David Piccinini hanno rimarcato come l'emergenza sia stata portata avanti dalla Regione con il personale presente prima del sisma. "Il commissario spinge con gli strumenti che ha ma che non sono in deroga alle norme primarie -osserva-, anche lui spesso riconosce che serve una norma primaria. Il Governo in maniera oscillante, ogni tanto dice che vorrebbe utilizzare il 'modello Genova' addirittura per tutte le opere pubbliche del Paese e io sono d'accordissimo,figuriamoci in quelle della ricostruzione".