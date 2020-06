Incendio al Ministero del Lavoro, nube di fumo nera

Fiamme sul tetto e sottotetto dell'edificio del ministero del lavoro in via Flavia a Roma. Vigili del fuoco al lavoro da ore per spegnere l'incendio divampato nel pomeriggio al ministero del Lavoro che ha interessato tetto e sottotetto dell'edificio in ristrutturazione.

Secondo quanto si è appreso, l'incendio sarebbe sotto controllo, ma le operazioni di spegnimento andranno avanti anche nella notte. Una nube di fumo si è sollevata sulla zona a causa del rogo. Ancora da chiarire le cause dell'incendio.