Grattacielo Piemonte, chiesto processo

(ANSA) - TORINO, 11 GIU - Otto richieste di rinvio a giudizio sono state presentate dalla procura di Torino in un filone di inchiesta relativo alla costruzione del grattacielo destinato a ospitare, nel capoluogo piemontese, gli uffici della Regione Piemonte. La richiesta riguarda funzionari dell'ente e amministratori di società fornitrici. Per cinque di loro è stato ipotizzato il concorso in un peculato da 15 milioni di euro versati dalla Regione per opere mai eseguite o materiali mai entrati in cantiere.