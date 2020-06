Floyd:Cagliari,striscione contro polizia

(ANSA) - CAGLIARI, 11 GIU - Due striscioni uno contro le forze di polizia e uno che incita a ribellarsi contro le norme legate al coronavirus sono comparsi questa mattina rispettivamente al parco Martiri delle Foibe e a Calamosca, a Cagliari. Sul primo striscione c'era scritto "Akab, polizia razzista" con riferimento a quanto sta accadendo in tutto il mondo dopo l'uccisione di George Floyd, negli Stati Uniti, da parte di un agente di polizia. Diverso il contenuto del secondo striscione: "Calamosca, autogestiamo né ticket ne controlli (né senza accento ndr)" con riferimento probabile alle limitazioni e ai controlli previsti per evitare la diffusione del coronavirus.

Uno striscione simile era stato affisso sul litorale del Poetto alcune settimane fa. In entrambi i casi è intervenuta la Polizia, gli specialisti della Digos hanno avviato le indagini.

Secondo i primi accertamenti i due striscioni non sono opera della stessa mano.