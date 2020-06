Riapre Caffè Florian in Piazza San Marco

(ANSA) - VENEZIA, 10 GIU - Da venerdì 12 giugno riapre lo storico Caffè Florian in Piazza San Marco a Venezia. Lo annuncia Marco Paolini, amministratore delegato di Sacra, la società di gestione del Caffè. "Venezia e il Florian sono parte di una stessa storia - dice - e non vediamo l'ora di lasciarci alle spalle questa pagina triste che ha segnato il Pianeta, credendo fermamente nel fatto di poter sentire presto ancora le voci dei nostri ospiti risuonare nelle antiche sale in tante lingue differenti". Per il mese di giugno il Caffè Florian sarà aperto dal giovedì alla domenica dalle 11.30 alle 20. Da luglio vi si potrà accedere tutti i giorni tranne il mercoledì per turno di chiusura settimanale.