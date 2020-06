La Cei contro il ddl contro l'omofobia: "Rischio di derive liberticide"

"Non serve una nuova legge": lo afferma la Cei parlando del ddl contro l'omofobia all'attenzione del Parlamento. Per i vescovi "esistono già adeguati presidi con cui prevenire e reprimere ogni comportamento violento o persecutorio". "Questa consapevolezza ci porta a guardare con preoccupazione alle proposte di legge attualmente in corso di esame presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati contro i reati di omotransfobia" perché "un'eventuale introduzione di ulteriori norme incriminatrici rischierebbe di aprire a derive liberticide".