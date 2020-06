Italia sale in classifica atenei Qs

(ANSA) - ROMA, 9 GIU - La diciassettesima edizione del QS World University Rankings, la classifica universitaria globale più consultata al mondo, pubblicata oggi dagli analisti di QS Quacquarelli Symonds include 36 università italiane, due in più rispetto alla precedente. Il Politecnico di Milano (137mo) guadagna dodici posizioni e si conferma per il sesto anno consecutivo la prima Università Italiana ottenendo il proprio risultato migliore e il secondo miglior risultato nazionale di tutte le edizioni. Il MIT Massachusetts Institute of Technology domina la classifica per il nono anno consecutivo.

L'Università di Bologna sale al 160mo posto, un salto in avanti di diciassette posizioni; La Sapienza - Università di Roma scala trentadue posizioni e rientra di nuovo tra le top 200, conquistando il 171mo posto. Il Politecnico di Torino avanza di ben quaranta posizioni, e ora occupa il 308mo posto.

Per sedici Università italiane la posizione è invariata rispetto allo scorso anno