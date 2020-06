Torino, nel weekend restrizioni a movida

(ANSA) - TORINO, 09 GIU - Confermate anche per questo fine settimana, da giovedì 11 a domenica 14 giugno compresi, le misure per regolamentare la 'movida' a Torino in modo da "contrastare assembramenti di persone, al fine di prevenire situazioni che favoriscano la diffusione del contagio epidemiologico da Covid-19". Lo prevede un'ordinanza firmata oggi dalla sindaca Chiara Appendino che riguarda sempre le zone principalmente interessate dalla vita notturna cittadina.

Confermata la chiusura di locali e attività di vendita e consumo di cibi e bevande dall'una alle 6 e il divieto di vendita da asporto di alcolici e superalcolici a partire dalle ore 19.

Restano in vigore anche le restrizioni per i distributori automatici, con divieto di vendita di alcolici dalle 19 a mezzanotte e chiusura da mezzanotte alle 6. Tutte le attività devono essere esercitate nel rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria, dei protocolli e delle linee guida nazionali e regionali. Le multe per le violazioni vanno come sempre da 400 a mille euro.