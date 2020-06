Lastra marmo cade, nessun ferito

(ANSA) - CARRARA, 09 GIU - Urtata da un furgone, una lastra di marmo è precipitata nei pressi dell'ingresso dell'ospedale di Carrara. Nessuno è rimasto ferito. Gli operatori della struttura e i servizi tecnici sono subito intervenuti per mettere prima in sicurezza il sito e poi rimuovere i detriti e le transenne installate. L'incidente è avvenuto quando il furgone ha urtato e agganciato una cimasa, ovvero una lastra di marmo che fa da parapetto lungo la rampa.

La lastra, di notevole peso e fissata alla sottostante spalletta con ferri murati in apposite scanalature, si è distaccata ed è precipitata nella zona sottostante, dove si trova l'ingresso al monoblocco. Di lì ogni giorno passano molte persone che entrano ed escono dall'ospedale. Nella caduta la lastra di marmo ha danneggiato un cartello di ingresso provocandone il parziale distacco.