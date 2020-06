Meteo: avviso pioggia su intera Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 07 GIU - Criticità meteo con codice giallo è stata estesa all'intero territorio toscano per oggi e domani dalla Protezione civile regionale. Le piogge, informa la Regione, interesseranno gradualmente, a partire da stasera, tutte le province. Già dal pomeriggio sono previste precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporalesco nelle province di Lucca e Massa Carrara, dopodiché le restanti zone centrosettentrionali saranno coinvolte dalla sera e nella notte. Dal pomeriggio di domani, lunedì 8, fenomeni in graduale esaurimento con residui rovesci sulle zone orientali e meridionali, nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto.

Inoltre, le precipitazioni saranno associate a possibili temporali, forti sulle zone settentrionali della Toscana.

Domani, invece, si avranno temporali nelle zone interne, in particolare nelle province di Pisa, Firenze, Siena, Arezzo e Grosseto. Possibili colpi di vento e grandinate.