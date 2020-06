Lazio, in arrivo cantieri per 6,8 mld

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - Viabilità, ospedali, scuole e riqualificazione green del patrimonio Ater: è un piano da duemila cantieri per circa 2 miliardi di euro di investimenti quello presentato oggi dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti in videoconferenza. A questi fondi vanno aggiunti i 4,8 miliardi dell'ecobonus ex dl rilancio su 80 mila alloggi popolari, che porta a 6,8 miliardi il valore dei cantieri che arriveranno nel Lazio. Si tratta di opere pubbliche in tutto il territorio regionale. Sono previsti: 400 cantieri saranno avviati entro il mese di giugno con uno stanziamento iniziale di 270 milioni di euro. "Siamo ancora dentro alla vicenda sanitaria del Coronavirus, con i suoi effetti sul lavoro, l'impresa, l'economia. A questa condizione bisogna reagire. Dobbiamo fare di tutto per correre - ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti - Per questo - abbiamo messo in campo un pacchetto di misure per creare lavoro e introdurre liquidità nell'economia regionale".