Foto classe a distanza per 500 studenti

(ANSA) - BOLOGNA, 05 GIU - Chi con la mascherina, chi esibendo un cartello contro le discriminazioni razziali, per ciò che sta avvenendo negli Stati Uniti, chi con un semplice sorriso. I 500 studenti delle scuole medie 'Pasquale Paoli' di Modena, per salutarsi in vista dell'ultimo giorno di scuola, hanno partecipato al progetto "La foto di classe ai tempi del lockdown": si sono messi in posa per uno scatto unico e particolaro, come è stato l'ultimo anno scolastico segnato dall'emergenza Covid-19. Usando lo stesso programma con il quale gli studenti hanno seguito le lezioni a distanza, Federika Ponnetti, mamma e artista, ha fotografato i ragazzi dando vita a una vera performance artistica. Ogni studente, informato per tempo dello scatto, si è collegato alla piattaforma e si è messo in posa per un selfie speciale, potendosi esprimere in libertà. E il risultato è stato apprezzato da tutti per avere avvicinato i compagni di classi lontani dalla sospensione delle lezioni.