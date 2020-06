Sequestrato prodotto sanificante

(ANSA) - CROTONE, 04 GIU - I finanzieri del Comando provinciale di Crotone stanno procedendo, su tutto il territorio nazionale, al sequestro preventivo, disposto dal gip, di un prodotto venduto come sanificante. Le indagini, secondo gli investigatori, hanno consentito di individuare, in vari esercizi commerciali di Crotone, un prodotto venduto come sanificante ma sprovvisto sull'etichetta della prescritta indicazione del Ministero della Salute. I successivi approfondimenti, diretti dal procuratore di Crotone Giuseppe Capoccia e dal pm Gianpiero Golluccio, hanno portato alla scoperta di quella che per l'accusa è una frode in commercio da parte di un'azienda attiva nel settore della produzione e vendita di prodotti per la pulizia. Il rappresentante legale dell'azienda è indagato per frode in commercio. Inoltre il gip ha disposto il sequestro preventivo dei beni strumentali alla produzione nello stabilimento dell'azienda interessata, nonché, di tutti i prodotti immessi in commercio.