Taxisti milanesi in ginocchio per aiuti

(ANSA) - MILANO, 3 GIU - Parlano di "categoria in ginocchio" i tassisti milanesi che oggi ai astengono dal lavoro dalle 8 alle 22 per chiedere un intervento delle istituzioni a fronte del crollo delle corse dovute alla diffusione del Coronavirus.

"Noi il servizio l'abbiamo sempre assicurato in tutto questo tempo - spiega Adriano Biglio, vicepresidente del Satam - Il problema è che a fine giornata ci ritroviamo in tasca 30 euro.

Chiediamo alla Regione, e a tutti quelli che sono preposti un immediato ristoro e, in futuro, politiche fiscali che ci sostengano, altrimenti per noi è la fine". I tassisti terranno per tutta la giornata presidi informativi in Piazza Duomo e alle stazioni Centrale e Cadorna. In piazza Duomo, in particolare, i conducenti delle auto pubbliche si sono messi in ginocchio e hanno portato una bara con scritto 'taxi'.