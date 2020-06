I passeggeri arrivano all'aeroporto di Cagliari-Elmas da diverse destinazioni dopo la riapertura dei confini regionali nel mezzo di un allentamento delle restrizioni durante la Fase 2 dell'emergenza coronavirus, a Cagliari. Registrazione obbligatoria, e non volontaria, per chi arriva in Sardegna con un questionario che traccia anche gli eventuali spostamenti interni. Il questionario va compilato on line sul sito della Regione prima della partenza, o attraverso la app "Sardegna Sicura" per il tracciamento dei contatti su base volontaria. E' quanto prevede l'ordinanza, firmata ieri a tarda notte, dal governatore Christian Solinas. Una copia della ricevuta della registrazione dovrà essere allegata alla carta d'imbarco e al documento d'identità.