Fontana, bene per libera circolazione

(ANSA) - MILANO, 03 GIU - Il governatore Attilio Fontana si è detto "molto soddisfatto" del fatto che la Lombardia non sia stata esclusa dalla libera circolazione tra le regioni in quanto "una scelta diversa non avrebbe avuto molto senso".

"Sono molto soddisfatto - ha spiegato Fontana - soprattutto della considerazione che siamo entrati anche noi nella possibilità di avere una libertà di circolazione, perché i i numeri stanno andando bene". "Questa - ha aggiunto - è la cosa che mi rasserena di più, che mi fa dire che siamo ormai indirizzati verso la fine di questo problema". Con l'apertura fra le regioni, a Milano non si sono registrati problemi particolari di affollamento su bus e metro. C'è stata, cosa ormai consueta, solo qualche chiusura dei tornelli di prima mattina per far defluire i viaggiatori nelle stazioni della metro di Sesto, Bisceglie e Porta Genova. Sono tornate le code per traffico sulle tangenziali: sull'allaccio fra l'autostrada del Sole e la Tangenziale Ovest, sulla Tangenziale Ovest e sulla Tangenziale Nord.