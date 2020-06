Coronavirus, Costa Magica può salpare

(ANSA) - ANCONA, 3 GIU - Il medico di porto di Ancona, dott.

Francesco Balestra, ha concesso oggi la "libera pratica sanitaria" alla nave Costa Magica, conseguente alla evacuazione il 30 maggio di tutte le persone risultate positive al Covid-19.

Costa Magica è dunque, a questo punto, libera di mollare gli ormeggi. Domani alle 12 è stata convocata la video conferenza fra tutti i soggetti coinvolti nella gestione della permanenza della nave in porto ad Ancona in cui sono attese le comunicazioni ufficiali da parte di Costa Crociere in merito all'eventuale ipotizzato spostamento della nave per ragioni organizzative armatoriali.