Addetta pulizie, 'sono persona normale'

(ANSA) - MILANO, 3 GIU - "Sono incredula, non me lo aspettavo, mi fa molto piacere, non credevo che a una persona normale potesse accadere questo": è molto emozionata, parlando con la stampa telefonicamente, la signora Concetta D'Isanto, 57 anni, addetta alle pulizie per una ditta all'ospedale Multimedica di Sesto San Giovanni, dove risiede, alle porte di Milano, nominata Cavaliere dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Oggi è andata al lavoro come sempre uscendo di casa alle 14.30.

E' stata premiata perché "fa parte di quella schiera di lavoratori che ha permesso alle strutture sanitarie di andare avanti nel corso dell'emergenza". Originaria di Napoli la signora è sposata con Fulvio Radini Tedeschi, di 60 anni. Ha due figlie: Marie Claire, 27 anni, e Fulvia Nina di 23. "Siamo molto orgogliosi della mamma che ha sempre tenuto fede al suo dovere e non ha cercato escamotage per stare a casa nonostante i rischi del Covid", hanno sottolineato felici la figlia e i familiari.