Papa: dona ambulanza per poveri di Roma

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 1 GIU - Papa Francesco ha benedetto ieri un'ambulanza per i poveri di Roma. "Si tratta di un nuovo dono del Santo Padre, affidato alla Elemosineria Apostolica, in favore dei più poveri, in particolare dei senza fissa dimora che vivono le difficoltà della strada e che cercano rifugio nei dintorni del Vaticano o in ripari di fortuna a Roma", riferisce la sala stampa vaticana. L'ambulanza, targata Scv, fa parte di quelle utilizzate per il soccorso all'interno dello Stato del Vaticano ed è stata messa a disposizione dal Governatorato esclusivamente per assistere e soccorrere i più poveri, "che rimangono pressoché invisibili alle Istituzioni", sottolinea l'Elemosineria.