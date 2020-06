Lombardia, mancano presidenti maturità

(ANSA) - ROMA, 1 GIU - A poco più di due settimane dagli esami di maturità la nomina dei presidenti delle commissioni degli esami di maturità si presenta problematica, almeno in alcune regioni. In particolare le defezioni sono forti in Lombardia, dove i timori di contagi da parte dei docenti sono ancora forti. "Mancano a livello nazionale un po' meno del 10% delle nomine dei presidenti di Commissione ed è necessario intervenire con urgenza", fa sapere l'Associazione nazionale presidi (Anp), secondo la quale l'esame di Stato non è a rischio anche se è necessario intervenire con urgenza. E' imminente l' emanazione di una ordinanza ministeriale per assicurare il reperimento urgente dei presidenti delle commissioni.

L'Ordinanza fornirà ai Direttori degli Uffici scolastici regionali lo strumento normativo per provvedere alle nomine d'ufficio, anche derogando all'ordinario requisito, per i docenti, di dieci anni di anzianità di ruolo. Come ultima possibilità, potranno essere assegnate più commissioni allo stesso presidente.