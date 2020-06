Cena non è pronta,mena compagna e figlia

(ANSA) - BOLOGNA, 01 GIU - La cena non era ancora pronta in tavola come lui si aspettava e questo è bastato a farlo andare su tutte le furie. Prima ha lanciato a terra un piatto, che rompendosi ha ferito la figlia di 5 anni, poi si è scagliato contro la compagna e l'ha presa a calci. E' successo venerdì sera a San Matteo della Decima, nel Bolognese, dove i Carabinieri hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un uomo di 41 anni, italiano. E' stata la stessa donna, 40enne, a chiedere aiuto al 112 dicendo di essere fuggita di casa assieme alla figlia perché il compagno le aveva aggredite.

I militari l'hanno trovata in strada, scossa e spaventata, senza la bambina affidata a una vicina, per paura che il fidanzato potesse seguirle e picchiarle ancora. Sia lei che la figlia sono state portate al pronto soccorso e medicate: con una prognosi, di 7 giorni la madre e di 5 la piccola. Rintracciato in casa l'uomo è stato posto ai domiciliari. La compagna e la bambina hanno trovato un'altra sistemazione.