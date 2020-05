Coronavirus, 20 nuovi casi in E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 30 MAG - Sono 20 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, in tutto 27.759 dall'inizio dell'epidemia. Nelle ultime 24 ore anche 4.464 tamponi, che raggiungono così complessivamente quota 321.373, a cui si aggiungono, sempre da ieri, 2.820 test sierologici. Dei nuovi casi, dieci sono asintomatici.

Le nuove guarigioni sono 300, per un totale di 20.373: oltre il 73% sul totale dei contagi. Continuano a calare i casi attivi, scesi a 3.279 (-285 da ieri). I pazienti in terapia intensiva sono 65 (-11). Diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid, scesi a 398 (-31). Si registrano infine cinque ulteriori morti: tutte donne, una residente nella provincia di Modena, una in provincia di Bologna, una in quella di Forlì-Cesena e due in quella di Rimini.