Thyssen: manager chiedono semilibertà

(ANSA) - TORINO, 28 MAG - Hanno chiesto la semilibertà Harald Espenhahn e Gerald Priegnitz, i due manager tedeschi condannati in via definitiva nel 2016 per l'incendio della Thyssen in cui morirono sette operai. A renderlo noto è Rosina Platì, mamma di Giuseppe Demasi, una delle vittime del rogo del 2007. "E' una farsa, una barzelletta, quando l'ho saputo mi è preso lo sconforto, ho pianto e sono stata malissimo", dice la donna, che ha scritto al ministro della Giustizia Bonafede. "Attendo una sua telefonata, questa è l'ennesima pugnalata dritta al cuore...".