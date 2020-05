Zaky:maxi disegno in piazza a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 26 MAG - Da questa mattina un grande cartellone che chiede libertà per Patrick Zaky, studente dell'università di Bologna detenuto in Egitto, si trova sulla facciata di Palazzo dei Notai in piazza Maggiore a Bologna, a fianco della basilica di San Petronio, nello spazio pubblicitario che protegge i lavori in corso e che in questo periodo è disponibile. Il disegno che ritrae il giovane egiziano è opera dell'artista Gianluca Costantini e la realizzazione è stata curata a spese dell'azienda Tmc Pubblicità di Milano, concessionaria dello spazio, con il patrocinio non oneroso del Comune di Bologna.