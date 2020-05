Fase 2: riapre a Venezia Caffè Quadri

(ANSA) - VENEZIA, 26 MAG - Sconti per i residenti che consumeranno all'esterno, posti ridotti nel bistrò interno di piano terra, mentre si dovrà aspettare il 18 giugno per il ristorante vero e proprio del primo piano: è una ripartenza lenta e graduale quella scelta dalla famiglia Alajmo per il Gran Caffè Quadri di Piazza San Marco. Riaprirà giovedì solo il Quadrino, il bistrò di piano terra, riducendo da 30 a 14-20 i posti disponibili. Altri posti saranno disponibili ai tavoli esterni del locale. Una ripresa sul filo della polemica. "Piazza San Marco è controllata dalla Soprintendenza - dice il ceo Raffaele Alajmo - che vieta ombrelloni di qualsiasi genere: se li avessimo potremmo far lavorare anche di giorno tutti i nostri dipendenti".