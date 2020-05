Card. Bassetti, Signore tornato tra noi

(ANSA) - CITTÀ DELLA PIEVE (PERUGIA), 24 MAG - "Anche la celebrazione eucaristica si deve svolgere nel pieno rispetto delle norme di sicurezza ed usare tutti gli accorgimenti per preservare la salute di tutti noi. Ma non c'è dubbio, il Signore è tornato in mezzo a noi": lo ha detto il presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, celebrando la messa dell'Ascensione a Città della Pieve, durante la messa all'aperto, in piazza Matteotti. Rito al quale hanno partecipato 250 fedeli. Bassetti è vescovo della diocesi di Perugia e Città della Pieve.

"E' un'emozione grande poter partecipare per voi all'Eucarestia, ma lo è altrettanto di più per me. E' come se fossi stato privato, in un certo senso, del Signore perché non potevo condividere il Pane eucaristico con la mia gente" ha detto con voce commossa il cardinale Bassetti, secondo quanto riferisce la diocesi.

La messa è stata celebrata nelle vicinanze del Santuario della Madonna di Fatima. Presente anche il sindaco Fausto Risini.