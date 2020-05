In Versilia riaperti 100 stabilimenti

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 23 MAG - Maremma ancora chiusa, Livorno, Elba e Costa degli Etruschi pure. Ma scatto in avanti della Versilia, da Viareggio a Forte dei Marmi, dove un centinaio di stabilimenti balneari sono stati già riaperti, circa un quarto dell'offerta disponibile (439), e con bar e ristoranti in funzione. Pochissima però, almeno per ora, la gente in spiaggia anche se comunque si sono visti alcuni, primissimi clienti, venuti pure da fuori provincia. Chi riapre la struttura sta rispettando tutte le prescrizioni sul distanziamento sociale e invita i bagnanti a indossare la mascherina protettiva. Nel Livornese sull'Aurelia numerose le persone andate a prendere il sole alle famose scogliere di Calafuria e del Romito, mentre in città restano ancora per un po' di giorni chiusi i bagni, così come lungo tutta la costa labronica.