Fase 2: il Veneto lunedì riapre i parchi divertimento

Dal 25 maggio in Veneto riaprono parchi tematici e aree di intrattenimento, i noleggi di auto, bici e moto, gli informatori medici e del farmaco, aree giochi per bambini all'aperto, anche nei centri commerciali e strutture ricettive. Lo dispone il governatore Zaia con una ordinanza secondo le linee guida approvate ieri dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni. Potranno riaprire centri sociali, sedi culturali e circoli. Riparte la formazione professionale per laboratori, esami e tutoraggio. Con una ulteriore ordinanza dal primo giugno ripartono i servizi per l'infanzia 0-17 anni.