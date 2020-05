Contusioni e testa fasciata, Vincent Cassel rassicura i fan dopo incidente moto

La testa fasciata, alcuni cerotti e vistose contusioni sotto l'occhio. Conciato così l'attore francese Vincent Cassel ha rassicurato i suoi fan su Instagram dopo l'incidente in moto subito nel sudovest della Francia, nei pressi del comune di Aarone. L'ex marito di Monica Bellucci, 53 anni, sembra però non aver perso il buon umore, intitolando il video pubblicato dal suo profilo social 'Mai dare una testata a un rinoceronte'.

L'attore è finito al Policlinico di Biarritz in seguito alla caduta dallo scooter, ma dopo gli accertamenti è stato dimesso. 'Tutto bene, sono vivo, grazie', aveva scritto subito dopo per tranquillizzare il 1,1 milione di follower che lo segue su Instagram