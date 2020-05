Covid: 'pochi recettori in naso bimbi'

(ANSA) - BARI, 21 MAG - "I bambini esprimono poco il recettore ACE2, quello che il SARS-CoV-2 usa per infettare le cellule, nell'epitelio nasale. Il fatto di avere pochi recettori per il virus in quella che è la porta di ingresso delle infezioni respiratorie, giustifica da solo la minore suscettibilità dei bambini all'infezione". Lo scrive su Facebook il professore Pierluigi Lopalco, epidemiologo a capo della task force pugliese per l'emergenza Coronavirus, riportando una "comunicazione Jama" che potrebbe rivelare una "inferiore contagiosità" dei bambini. "Una buona notizia", sottolinea l'epidemiologo, sulla quale "attendiamo ulteriori conferme".