Coronavirus: infermieri davanti Regione, vogliamo rispetto

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - Le mani incatenate, sacchi dell'immondizia addosso al posto dei camici, buttati per terra.

E' la protesta degli infermieri del Nursind andata questa mattina in scena in piazza Castello, a Torino, davanti al palazzo della Regione Piemonte. Un flash mob organizzato per denunciare le condizioni di lavoro degli ultimi mesi e chiedere il giusto riconoscimento economico per quanto fatto, fino ad ora soltanto promesso dalla Regione.

"Siamo qui per chiedere conto delle vostre promesse - hanno detto i manifestanti dando lettura di un documento - I nostri sono stipendi inadeguati, nessun bonus e nessun premio sanerà le nostre perdite, ma un segnale di rispetto lo pretendiamo".

(ANSA).