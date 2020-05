Mamma e figlia le bagnanti-zero a Jesolo

(ANSA) - JESOLO (VENEZIA), 18 MAG - Le bagnanti "zero" dell'estate 2020 di Jesolo sono due turiste di Zoldo (Belluno): sono mamma e figlia, arrivate stamattina, assieme all'inseparabile cagnolino di famiglia, e resteranno fino a mercoledì mattina, trascorrendo due notti nella località rivierasca. Sono felici, e hanno già fatto i primi bagni. "E' il segno della ripartenza reale - commenta Matteo Rizzante, titolare dell'hotel Villa Sorriso, che ospita la coppia bellunese - Noi siamo sempre rimasti aperti, ma dall'8 marzo al 4 maggio abbiamo avuto un solo ospite per due notti: un uomo che aveva la moglie ricoverata in ospedale con il Coronavirus.

Nessun altro". Dal 4 maggio la situazione è lentamente migliorata: "Con la ripartenza dei cantieri e il riavvio delle attività, abbiamo avuto operai e agenti di commercio, iniziamo a tirare il fiato", precisa l'albergatore. Migliori le prospettive dal 3 giugno: "Appena il Governo ha comunicato la data di via libera tra regioni, sono fioccate le prenotazioni da tutta Italia".