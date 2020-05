Cade su Mont Dolent, morto uno snowboarder

Uno snowboarder è morto per le ferite riportate in una caduta mentre scendeva dalla vetta del Monte Dolent, nel massiccio del Monte Bianco. L'incidente si è verificato a 3.800 metri di quota, sul versante Sud. L'allarme è scattato poco prima delle 10 e sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino valdostano e il 118 con l'elicottero. Il medico ha constatato il decesso. Lo snowboarder è probabilmente uno straniero, ma non è ancora stato identificato. Era insieme ad un altro snowboarder che ha assistito alla caduta.