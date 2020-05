Bagnasco lascia, Tasca nuovo vescovo

(ANSA) - GENOVA, 08 MAG - È attesa alle 12 l'ufficializzazione della nomina di padre Marco Tasca a nuovo vescovo di Genova. Il suo sarebbe quindi il nome scelto da papa Francesco quale successore del cardinale Angelo Bagnaso che lascia la guida dell'arcidiocesi per limiti di età, ma resta presidente dei vescovi europei. Bagnasco, 77 anni, ha guidato la chiesa genovese dal 29 agosto del 2006 ed è stato presidente della Cei dal 2007 al 2017 Padre Marco Tasca, è un francescano, ed è stato ministro generale dell'Ordine dei frati minori conventuali dal 2007 al 2019. Nato a Sant'Angelo di Piove di Sacco in provincia di Padova il 9 giugno 1957 è stato ordinato sacerdote il 19 marzo 1983, nella sua parrocchia di origine. Il 26 maggio del 2007 è stato eletto 119º successore di san Francesco per l'Ordine dei conventuali. Il 29 gennaio del 2013, il 200º capitolo dell'ordine lo ha rieletto ministro generale per un nuovo mandato che si è concluso il 25 maggio 2019 con l'elezione di Carlos Alberto Trovarelli. (ANSA).