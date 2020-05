Coronavirus: 100 nuovi casi i E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 05 MAG - Sono 100 i nuovi casi trovati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore a fronte di oltre 5.700 tamponi: si tratta del dato più basso in assoluto da quando è cominciata la fase di discesa dell'epidemia. Sono i dati, aggiornati alle 12, relativi al contagio in Emilia-Romagna, diffusi dal commissario Sergio Venturi. Meno di un tampone su 50 ha dato esito positivo. Ci sono stati però anche 39 nuovi decessi, 17 uomini e 22 donne, Molti anche i guariti, con il differenziale con i malati attivi diventato il più alto del paese. Calano anche i ricoverati in terapia intensiva, sono 191, 8 di meno di ieri.

Calano di 51 unità i ricoverati negli altri reparti Covid.(ANSA).