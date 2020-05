Ciclista muore investito,caccia a pirata

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Un uomo di 56 anni, che era in bici, è morto a Roma dopo essere stato travolto da un'auto che ha proseguito la corsa. E' successo ieri sera in via Boccea. E' intervenuta la polizia locale del XIV gruppo Monte Mario e sono in corso indagini per risalire all'identità dell'automobilista.

Sull'asfalto sono stati trovati frammenti presumibilmente riconducibili all'auto. Si stanno acquisendo le immagini delle telecamere della zona.