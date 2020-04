Toscana, allerta vento per l'1 Maggio

(ANSA) - FIRENZE, 30 APR - La Sala operativa della protezione civile della Toscana ha emesso un codice giallo per vento dalla mezzanotte di oggi, giovedì, alla mezzanotte di domani, venerdì 1 maggio. Il vento sarà in rinforzo già in nottata su tutta la regione con forti raffiche sulle zone centro settentrionali e possibili grandinate. Dalla sera di oggi, giovedì, e fino alle prime ore di domani, venerdì, potranno anche essere associati isolati temporali sulle zone settentrionali ed appenniniche. Per quanto riguarda l'allerta vento si ricorda che, data l'emergenza Covid-19, si opera entro margini cautelativi in virtù delle tensostrutture di pre-triage presenti sul territorio regionale.