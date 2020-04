La ministra Azzolina ospite di Skuola.net

La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina risponderà alle domande degli studenti su esami di Stato, ritorno a scuola e altri temi caldi del mondo dell'istruzione oggi in diretta Live dalle ore 16, ospite di Skuola.net.

L'emergenza Covid-19 ha messo in difficoltà tutti, ma il mondo della scuola non ha esitato a rialzarsi: nuove modalità didattiche e l'uso della tecnologia hanno permesso agli studenti e ai docenti di non fermarsi. L'anno scolastico è salvo e si è arrivati a poche settimane dalla sua conclusione. Anche l'esame finale per le scuole superiori, la maturità 2020, pietra miliare per generazioni di studenti, è stato preservato e attende i maturandi il prossimo giugno. Certo, avrà una veste totalmente nuova rispetto al passato, data la situazione fuori dal comune. La formula sarà quella, ormai confermata, del maxi orale, che la ministra dell'Istruzione vorrebbe si facesse in presenza, a scuola, davanti alla commissione interna ad eccezione del presidente esterno.

LA DIRETTA DALLE ORE 16

