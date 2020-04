Coronavirus: contagi Piemonte verso 26mila,oltre 3mila morti

(ANSA) - TORINO, 29 APR - Il Piemonte si conferma la regione d'Italia con più contagi da coronavirus dopo la Lombardia. Sono 25.995 le persone finora risultate positive al virus, 457 rispetto a ieri, mentre i decessi dall'inizio dell'emergenza hanno superato quota 3 mila: con i 66 comunicati questa sera dall'Unità di crisi regionale, di cui però soltanto 14 registrati nella giornata di oggi, sono in tutto 3.032.

I pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 4.911, 287 in più di ieri. Scendono a 199 i ricoverati in terapia intensiva, tre in meno di ieri, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 2.621, 16 in meno rispetto a ieri.

Le persone in isolamento domiciliare sono 12.694.

I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 152.447, di cui 81.195 risultati negativi. (ANSA).