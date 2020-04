E-R, pronti a 14 mld di investimenti

(ANSA) - BOLOGNA, 28 APR - Quasi 14 miliardi di investimenti pubblici per incentivare la ripartenza dell'economia. Lo ha annunciati la Regione Emilia-Romagna, per una serie di settori che sono pronti per partire.

"E' un bazooka di investimenti - ha detto il presidente della Regione Stefano Bonaccini - spero ne arrivino tanti altri dall'Europa, ci mettiamo nella condizione che l'Emilia-Romagna oltre a chiedere, cerca di fare la propria parte. C'è un piano di scelte cospicue: in epoche recessive servono investimenti pubblici per far rigirare la ruota dell'economia".

Gli investimenti, come illustrato dall'assessore al bilancio Paolo Calvano, riguarderanno in particolare sanità, scuola, ambiente e territorio, mobilità e imprese, più il completamento della ricostruzione post sisma.