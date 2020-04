Arezzo annulla Giostra Saracino a giugno

(ANSA) - AREZZO, 28 APR - Annullata la 140esima edizione della Giostra del Saracino di Arezzo che si sarebbe dovuta svolgere il 20 giugno. Lo ha annunciato il sindaco Alessandro Ghinelli. La lancia d'oro, trofeo consegnato a uno dei quattro quartieri storici in competizione per la manifestazione storica, era dedicata all'Istituto Thevenin nel 150esimo anniversario della fondazione. La decisione unanime sull'annullamento, causato dall'emergenza sanitaria per il coronavirus, è stata presa dopo una lunga riunione a cui hanno partecipato il sindaco, il vicesindaco e i rettori dei quattro quartieri, componenti istituzionali della Consulta. Da valutare se sarà possibile recuperarla.