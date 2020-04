Usb, su bus a Napoli si rischia contagio

(ANSA) - NAPOLI, 27 APR - "Per risparmiare sul costo del lavoro, le Aziende di trasporto pubblico locale stanno rischiando un nuovo aumento dei contagi, evitando di adottare i necessari provvedimenti per contenere il diffondersi della pandemia". Lo denuncia l'Usb di Napoli che diffonde anche la foto di un bus affollato, riferisce una nota, scattata alle 9 di oggi su un mezzo della linea 140.

"Gli autisti, - riferisce ancora la nota - per evitare ulteriori sovraffollamenti sono costretti a saltare le fermate rischiando di essere aggrediti dall'utenza ormai stressata ed esasperata". "Nell'ANM (Azienda Napoletana Mobilità) - dice Marco Sansone del coordinamento regionale USB lavoro privati - ci sono 569 lavoratori in cassa integrazione che potrebbero supportare il personale di guida a bordo dei mezzi, presso i capolinea e nelle stazioni. Si continua a parlare di 'fase 2' ma siamo incapaci di gestire la 'fase 1', quella delle restrizioni e del 'tutti a casa'". (ANSA).